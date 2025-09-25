Григоренко заявил о развитом секторе цифровых технологий в России

Опубликовано 25 сентября 2025, 20:301 мин.
Григоренко заявил о развитом секторе цифровых технологий в РоссииВице-премьер отметил популярность отечественных IT-решений
Вице-премьер России Дмитрий Григоренко сообщил, что страна обладает конкурентоспособным сектором цифровых технологий. Выступление состоялось на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли в Ханчжоу.
Григоренко отметил наличие в России собственных поисковых систем, социальных сетей, антивирусных программ и маркетплейсов. По его словам, около 70% пользователей интернета в стране выбирают для поиска информации «Яндекс».
Вице-премьер выразил готовность поделиться накопленным опытом в сфере IT с китайскими коллегами и обсудить дальнейшее сотрудничество. Он подчеркнул важность такого взаимодействия как для государственных органов, так и для бизнеса.
Ранее стало известно, что в Следственном комитете России появится отдельное подразделение, которое займется вопросами информационных технологий, связи и защиты информации.