Григоренко заявил о развитом секторе цифровых технологий в России

Григоренко отметил наличие в России собственных поисковых систем, социальных сетей, антивирусных программ и маркетплейсов. По его словам, около 70% пользователей интернета в стране выбирают для поиска информации «Яндекс».

Вице-премьер выразил готовность поделиться накопленным опытом в сфере IT с китайскими коллегами и обсудить дальнейшее сотрудничество. Он подчеркнул важность такого взаимодействия как для государственных органов, так и для бизнеса.

Ранее стало известно, что в Следственном комитете России появится отдельное подразделение, которое займется вопросами информационных технологий, связи и защиты информации.