Грузовой корабль «Прогресс МС-33» заправили перед стартом к МКС

Специалисты заполнили баки комбинированной двигательной установки топливом и сжатыми газами. Кроме того, в системе дозаправки корабля находится около 800 килограммов топлива. Оно предназначено для поддержания ориентации станции и коррекции ее орбиты, отметили в госкорпорации.

Ранее предприятие «Решетнев», входящее в госкорпорацию Роскосмос, приступило к сборке конструкции модуля служебных систем нового телекоммуникационного аппарата. Платформа спутника будет отличаться облегченной массой и высокой прочностью. Запуск «Ямала-501» запланирован на 2027 год, аппарат проработает на орбите не менее 15 лет. Контракт на изготовление и поставку спутника был заключен между «Решетневым» и оператором «Газпром космические системы» в ноябре 2023 года.