Игра «Русы против ящеров» пока не принесла авторам больших денег

При этом превысила тираж в 100 тысяч

"Русы против Ящеров" - это игра от российской студии the Bratans, основанная на мемах о противостоянии старых русов и ящеров. С момента ее выпуска в конце сентября тираж этой инди-игры превысил отметку в 100 тысяч копий. Однако, несмотря на огромный успех в распространении, доходы от проекта пока оказались не такими большими, как ожидалось, утверждает гейм-дизайнер и разработчик Даниил Косачев, пишет Газета.Ru.