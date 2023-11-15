Игра «Русы против ящеров» пока не принесла авторам больших денег

Игра «Русы против ящеров» пока не принесла авторам больших денегПри этом превысила тираж в 100 тысяч
"Русы против Ящеров" - это игра от российской студии the Bratans, основанная на мемах о противостоянии старых русов и ящеров. С момента ее выпуска в конце сентября тираж этой инди-игры превысил отметку в 100 тысяч копий. Однако, несмотря на огромный успех в распространении, доходы от проекта пока оказались не такими большими, как ожидалось, утверждает гейм-дизайнер и разработчик Даниил Косачев, пишет Газета.Ru.
Полностью продажи озвучить не могу, но это больше 100 тыс. копий. Мы не ожидали, что у нас получится, и до сих пор в шоке, нам очень приятны ваши внимание и поддержка, дорогие русичи.
При этом около половины заработанных денег от продажи игры уходят на комиссии цифровых магазинов и налоги.
Steam пока не принес нам денег из-за проблем, связанных с невозможностью нормально их переводить в РФ. Мы так ничего пока и не получили. Ждем и надеемся. В сервисе VK Play мы заработали пока 60 тыс. руб. Вывод этих средств тоже пока ждем.
Косачев подчеркнул, что их команда по-прежнему остается "простыми ребятами", которые создают игры в свое свободное время, не отходя от основной работы.