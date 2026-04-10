ИИ поможет защитить лунную инфраструктуру от пыли и радиации

10 апреля 2026
ИИ поможет защитить лунную инфраструктуру от пыли и радиацииТехнология нужна для поиска рисков на Луне
Ведущий инженер Института космических исследований (ИКИ) РАН Дмитрий Зарубин в рамках Российского космического форума заявил, что искусственный интеллект (ИИ) станет обязательным инструментом для управления базами на Луне. Он отметил, что главной проблемой заключается агрессивная внешняя среда: лунная пыль, перебои связи с Землей и радиация приводят к сбоям техники.
© Ferra.ru
Также нейросети понадобятся для обработки гигантских массивов научных данных. При этом, как подчеркнул Зарубин, наземные версии таких алгоритмов должны быть не просто созданы, а полностью проверены еще до старта лунных миссий.
Ранее специалисты МГТУ имени Баумана создали экспериментальную модель системы для возвращения космонавтов на борт орбитальной станции. Как сообщил кафедры «Вакуумная и компрессорная техника» МГТУ Михаил Зеленов, разработка предназначена для ситуаций случайного отрыва от удерживающих конструкций во время внекорабельной деятельности.