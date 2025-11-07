ИИ повысит безопасность дорог в Обнинске

Алгоритмы искусственного интеллекта будут обрабатывать видеопоток в реальном времени, распознавая номера автомобилей и специальной техники. Заявленная точность определения номеров превышает 99%. Система сможет выявлять транспортные средства, находящиеся в угоне, а также автомобили, скрывающиеся с мест дорожных происшествий.

Запуск проекта запланирован на ближайшие недели. Это продолжение работ по внедрению интеллектуальных систем в Обнинске, где ранее уже была развернута мультиобъектная видеоаналитика для обеспечения безопасности в общественных местах.

Аналогичные решения компании уже функционируют во Владимирской области и Краснодарском крае.

Ранее технологии искусственного интеллекта (ИИ) компании NtechLab помогли найти 45 без вести пропавших людей в Архангельской области. Система также способствовала выявлению более 300 преступлений и обнаружению свыше 1500 правонарушителей.