ИИ принесет Сбербанку 1,5 трлн рублей за пять лет

С 2020 по 2023 год эффект составил более 900 млрд рублей, а в 2024 году ожидается прирост более 450 млрд рублей. Эти цифры подчеркивают значимость ИИ в деятельности банка.

Белевцев отметил, что ИИ становится ключевой технологией на всех этапах в сфере информационных технологий. Тренд на использование ИИ поддерживается глобально, что способствует его широкому применению и развитию в различных отраслях.

Ранее, «СберУниверситет» при поддержке SberDevices впервые проводил исследование, полностью опираясь на технологии искусственного интеллекта (ИИ). Голосовой и чат-боты опросили преподавателей российских вузов, а ИИ проанализировал ответы, выявив ключевые тренды в высшем образовании.