ИИ принесет Сбербанку 1,5 трлн рублей за пять лет

Опубликовано 27 июня 2024, 16:29
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ИИ принесет Сбербанку 1,5 трлн рублей за пять летСообщили на конференции GigaConf
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в «Сбере» может принести экономический эффект в 1,5 трлн рублей за пять лет, заявил руководитель блока «Технологическое развитие» Андрей Белевцев на конференции GigaConf.
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С 2020 по 2023 год эффект составил более 900 млрд рублей, а в 2024 году ожидается прирост более 450 млрд рублей. Эти цифры подчеркивают значимость ИИ в деятельности банка.
Белевцев отметил, что ИИ становится ключевой технологией на всех этапах в сфере информационных технологий. Тренд на использование ИИ поддерживается глобально, что способствует его широкому применению и развитию в различных отраслях.
Ранее, «СберУниверситет» при поддержке SberDevices впервые проводил исследование, полностью опираясь на технологии искусственного интеллекта (ИИ). Голосовой и чат-боты опросили преподавателей российских вузов, а ИИ проанализировал ответы, выявив ключевые тренды в высшем образовании.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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