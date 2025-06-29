ИИ в России научат точно определять заполненность мусорных баков

Опубликовано 29 июня 2025, 17:401 мин.
ИИ в России научат точно определять заполненность мусорных баковТочность системы достигнет 90%
В Минприроды России сообщили о скором внедрении системы на основе искусственного интеллекта (ИИ) для мониторинга заполненности мусорных контейнеров. По словам заместителя главы ведомства Дениса Буцаева, технология уже сейчас определяет уровень отходов с точностью 85%, а в ближайшее время этот показатель планируют увеличить до 90%.
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Система будет автоматически оповещать о необходимости вывоза мусора, когда контейнеры заполнятся. ИИ также применяют для контроля состояния полигонов, включая мониторинг скоплений птиц. Все используемые разработки — российского производства.
Ранее «Росатом сервис» и Российский экологический оператор (РЭО) подписали соглашение о развитии биогазовых установок. Согласно документу, планируется строительство биогазовых электростанций в различных регионах страны. Реализация проектов будет сопровождаться поддержкой от РЭО, в том числе за счет льготного финансирования.