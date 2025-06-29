ИИ в России научат точно определять заполненность мусорных баков

Система будет автоматически оповещать о необходимости вывоза мусора, когда контейнеры заполнятся. ИИ также применяют для контроля состояния полигонов, включая мониторинг скоплений птиц. Все используемые разработки — российского производства.

Ранее «Росатом сервис» и Российский экологический оператор (РЭО) подписали соглашение о развитии биогазовых установок. Согласно документу, планируется строительство биогазовых электростанций в различных регионах страны. Реализация проектов будет сопровождаться поддержкой от РЭО, в том числе за счет льготного финансирования.