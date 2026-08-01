Ил-114−300 пройдет испытания в условиях жары

В Узбекистане планируется провести свыше 30 испытательных полетов. Специалисты будут проверять работу основных систем самолета при экстремальной жаре.

Инженеры оценят состояние силовой установки, авионики, вспомогательного оборудования и элементов салона.

Ранее глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов во время визита на Иркутский авиационный завод сообщил, что укороченная версия российского самолета МС-21 будет иметь дальность полета не менее 5 тыс. км.