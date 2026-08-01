В России
Опубликовано 01 августа 2026, 16:00
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Ил-114−300 пройдет испытания в условиях жары

Самолет проверят в Узбекистане
Турбовинтовой самолет Ил-114−300 Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в госкорпорацию Ростех, приступил к дополнительным сертификационным испытаниям в условиях высоких температур. Воздушное судно выполнило перелет из Жуковского в Бухару, преодолев более 2,7 тысячи километров за 6 часов 15 минут без посадки.
Ил-114−300 пройдет испытания в условиях жары
© Объединенная авиастроительная корпорация

В Узбекистане планируется провести свыше 30 испытательных полетов. Специалисты будут проверять работу основных систем самолета при экстремальной жаре.

Инженеры оценят состояние силовой установки, авионики, вспомогательного оборудования и элементов салона.

Ранее глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов во время визита на Иркутский авиационный завод сообщил, что укороченная версия российского самолета МС-21 будет иметь дальность полета не менее 5 тыс. км.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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