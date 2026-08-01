Ил-114−300 пройдет испытания в условиях жары

Опубликовано 01 августа 2026, 16:001 мин.
Ил-114−300 пройдет испытания в условиях жарыСамолет проверят в Узбекистане
Турбовинтовой самолет Ил-114−300 Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в госкорпорацию Ростех, приступил к дополнительным сертификационным испытаниям в условиях высоких температур. Воздушное судно выполнило перелет из Жуковского в Бухару, преодолев более 2,7 тысячи километров за 6 часов 15 минут без посадки.
В Узбекистане планируется провести свыше 30 испытательных полетов. Специалисты будут проверять работу основных систем самолета при экстремальной жаре.
Инженеры оценят состояние силовой установки, авионики, вспомогательного оборудования и элементов салона.
Ранее глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов во время визита на Иркутский авиационный завод сообщил, что укороченная версия российского самолета МС-21 будет иметь дальность полета не менее 5 тыс. км.