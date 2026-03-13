В России
Опубликовано 13 марта 2026, 23:11
1 мин.

Импортозамещенный самолет «Суперджет» прибыл в Архангельск на испытания льдом

Самолет проверят в условиях естественного обледенения
В госкорпорации Ростех сообщили, что импортозамещенный самолет «Суперджет», созданный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), прибыл из Жуковского в Архангельск. Воздушное судно преодолело около 1200 километров за 1 час 40 минут. Здесь самолет ждут сертификационные полеты в условиях естественного обледенения.
© Ferra.ru

В ходе программы специалисты оценят работу систем и оборудования при образовании льда на элементах конструкции. Это обязательный этап сертификации любой авиатехники. Для сбора данных самолет оснастят датчиками и камерами видеофиксации. Основной целью является проверка эффективности противообледенительной системы в реальной обстановке и подтверждение безопасность машины.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет Ту-214 официально одобрен для эксплуатации. Он получил так называемое «свидетельство об одобрении главного изменения» от Росавиации.