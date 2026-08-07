Инженерные и IT-специальности оказались самыми популярными в российских вузах

Опубликовано 07 августа 2026, 16:441 мин.
Инженерные и IT-специальности оказались самыми популярными в российских вузахСпрос на них сохраняется несколько лет
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в беседе с «Вестями» сообщил, то наибольшим спросом среди поступающих в российские вузы пользуются инженерные специальности. Высокий интерес также сохраняется к направлениям в сфере информационных технологий, математики и естественных наук.
© Ferra.ru
По словам главы ведомства, устойчивый рост популярности инженерного образования наблюдается уже три-четыре года. При этом IT-специальности входят в число лидеров более десяти лет. В последние годы абитуриенты все чаще выбирают инженерные направления, а также программы, связанные с математикой и естественными науками.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что система образования должна адаптироваться к использованию искусственного интеллекта и применять его для повышения качества обучения.