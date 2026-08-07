Инженерные и IT-специальности оказались самыми популярными в российских вузах

По словам главы ведомства, устойчивый рост популярности инженерного образования наблюдается уже три-четыре года. При этом IT-специальности входят в число лидеров более десяти лет. В последние годы абитуриенты все чаще выбирают инженерные направления, а также программы, связанные с математикой и естественными науками.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что система образования должна адаптироваться к использованию искусственного интеллекта и применять его для повышения качества обучения.