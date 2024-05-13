Испытания российской ракеты «Старт-1М» начнутся в 2026 году

Ракета «Старт-1М» создается на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М». Она предназначена для вывода на орбиту малых космических аппаратов массой до 500 кг. Запуск ракеты может быть произведен с космодрома Восточный, отметил Юрий Соломнов.

«Старт-1М» станет продолжением линейки конверсионных ракет серии «Старт», которые также созданы на базе МБР «Тополь». Ожидается, что новая ракета будет востребована коммерческими компаниями для запуска спутников связи, дистанционного зондирования Земли и других космических аппаратов.

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