Испытания российской ракеты «Старт-1М» начнутся в 2026 году

Опубликовано 13 мая 2024, 21:33
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Испытания российской ракеты «Старт-1М» начнутся в 2026 годуОна создается на базе баллистической ракеты
Генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов сообщил, что первый испытательный пуск новой ракеты-носителя «Старт-1М», разработанной институтом, состоится в 2026 году.
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Ракета «Старт-1М» создается на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М». Она предназначена для вывода на орбиту малых космических аппаратов массой до 500 кг. Запуск ракеты может быть произведен с космодрома Восточный, отметил Юрий Соломнов.
«Старт-1М» станет продолжением линейки конверсионных ракет серии «Старт», которые также созданы на базе МБР «Тополь». Ожидается, что новая ракета будет востребована коммерческими компаниями для запуска спутников связи, дистанционного зондирования Земли и других космических аппаратов.
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