Испытания турбореактивного двигателя ПД-35 проведут в начале 2024 года

Испытания турбореактивного двигателя ПД-35 проведут в начале 2024 годаОн имеет диаметр вентилятора 3,1 м
Ростех в своем Telegram - канале сообщил, что в начале 2024 года планируется провести испытания полноразмерного турбореактивного двигателя ПД-35, который является пятым поколением таких моторов. Сведения о тестировании этого размера и мощности двигателей в России ранее отсутствовали, а ПД-35 характеризуется диаметром вентилятора 3,1 м и тягой 35 тонн, пишет ТАСС.
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Ростех напомнил о успешных октябрьских испытаниях газогенератора ПД-35, проведенных в условиях, имитирующих работу полноразмерного двигателя.
Ранее мы писали, что в пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") сообщили, что ученые вуза разработали инновационные методы производства лопаток газотурбинных двигателей, безаналоговых по своей прочности и пластичности.
Эти лопатки, предназначенные для использования в аэрокосмической отрасли, обладают уникальными свойствами, сохраняя их при температурах от обычных комнатных до высоких 650°С.