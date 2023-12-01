Испытания турбореактивного двигателя ПД-35 проведут в начале 2024 года

Ростех напомнил о успешных октябрьских испытаниях газогенератора ПД-35, проведенных в условиях, имитирующих работу полноразмерного двигателя.

Ранее мы писали, что в пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") сообщили, что ученые вуза разработали инновационные методы производства лопаток газотурбинных двигателей, безаналоговых по своей прочности и пластичности.

Эти лопатки, предназначенные для использования в аэрокосмической отрасли, обладают уникальными свойствами, сохраняя их при температурах от обычных комнатных до высоких 650°С.