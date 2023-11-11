Испытательный самолет Ил-76МД-90А успешно приземлился на грунт и взлетел с него

Ил-76МД-90А разработан ПАО "Ил", входящим в состав Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха. Эти маневры являются частью обширной программы испытаний самолета. В ходе таких испытаний проверяются различные аспекты функциональности и производительности воздушного судна.

Самолет Ил-76МД-90А представляет собой модернизированную версию классического Ил-76 и предназначен для широкого спектра военно-транспортных задач.

Мы писали, что Госкорпорация Ростех на международной выставке Dubai Airshow-2023 { представит тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), который впервые будет представлен за рубежом с 1994 года.