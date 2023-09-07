«Итэлма» начнет серийное производство российских систем ESP

Производство начнется на костромском заводе, по заказу "АвтоВАЗ". Планируется, что система стабилизации для автомобилей будут ставить на модель Lada Vesta. На этих моделях уже сейчас ставится антиблокировочная тормозная система производства "Итэлма", сообщил Андрей Бутнев

Ранее “АвтоВАЗ” запатентовал водительское кресло неанонсированного автомобиля Lada Iskra. Информация о свежем документе появилась в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Интересно, что новое кресло не имеет каких-либо регулировок, что является необычным решением для современных автомобилей.

Сама модель Lada Iskra находится в активной стадии тестирования и, скорее всего, будет представлена в следующем году.