К 2030 году 40% платежей в России станут альтернативными

Особенно быстро развиваются биометрические платежи. Только за первый квартал 2025 года россияне совершили более 37,5 млн покупок на сумму около 30 млрд рублей с помощью биометрии. Это больше, чем общее количество подобных операций за весь 2024 год.

В Сбербанке связывают такой рост с интересом людей к новым технологиям.

Ранее Герман Греф, глава Сбера, сообщил об отсутствии случаев мошенничества при использовании биометрической системы оплаты за последние восемнадцать месяцев. Эти данные были озвучены в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.