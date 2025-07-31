К 2030 году 40% платежей в России станут альтернативными

Опубликовано 31 июля 2025, 22:231 мин.
К 2030 году 40% платежей в России станут альтернативнымиСбер прогнозирует рост популярности биометрии и других методов
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что к 2030 году доля альтернативных способов оплаты без использования банковских карт может достичь 40% от общего числа платежей. По данным компании, альтернативные платежи продолжают набирать популярность, несмотря на временные периоды замедления роста.
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Особенно быстро развиваются биометрические платежи. Только за первый квартал 2025 года россияне совершили более 37,5 млн покупок на сумму около 30 млрд рублей с помощью биометрии. Это больше, чем общее количество подобных операций за весь 2024 год.
В Сбербанке связывают такой рост с интересом людей к новым технологиям.
Ранее Герман Греф, глава Сбера, сообщил об отсутствии случаев мошенничества при использовании биометрической системы оплаты за последние восемнадцать месяцев. Эти данные были озвучены в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.