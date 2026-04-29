К 2030 году ИИ поможет раскрыть до 90% преступлений в России

Опубликовано 29 апреля 2026, 19:441 мин.
К 2030 году ИИ поможет раскрыть до 90% преступлений в РоссииВидеоаналитика усиливает безопасность городов
К 2030 году до 90% преступлений в городах могут раскрываться с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Такую оценку дал глава компании NtechLab Алексей Паламарчук. Уже сейчас решения компании применяются в 55 регионах и используются для анализа видеоданных, пишет ТАСС.
Одним из ключевых направлений развития ИИ остается видеоаналитика в сфере безопасности. Технологии позволяют выявлять людей и объекты в разных условиях, включая большие пространства и транспортную инфраструктуру.
По оценке Паламарчука, мировой рынок биометрических сервисов продолжает расти. Использование таких систем также выполняет профилактическую функцию, снижая вероятность правонарушений за счет постоянного мониторинга и возможности распознавания.
Ранее компания NtechLab, технологический партнер Ростеха, разработала систему видеоаналитики на базе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления несогласованных граффити.