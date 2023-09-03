Какие города России пострадали от спам-звонков сильнее всего

От телефонного спама не сильно слабее страдают также жители Краснодара, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани и Самары.

Эксперты связывают эту тенденцию с тем, что жители крупных городов чаще указывают свои номера телефонов при регистрации бонусных карт, в рекламных акциях и на сайтах.

Эти номера затем используются для создания баз данных, которые порой попадают в руки мошенников, что приводит к увеличению количества спам-звонков.

Ранее доклад Управления ООН по правам человека обнажил печальную реальность: в Юго-Восточной Азии действует подпольная преступная империя, заставляющая сотни тысяч людей совершать преступления в Интернете, такие как криптовалютные аферы, уловки с инвестициями и мошенничество.