«Калашников» создал высокоточный объектив для космического зондирования

Проект реализован совместно с Институтом космических исследований РАН. Сотрудничество позволило объединить научный потенциал института и производственные возможности предприятия.

Как отметил управляющий директор АО «ЛОМО» Дмитрий Владимиров, создание объектива представляет собой важный этап в развитии отечественных систем космического мониторинга. Новая разработка будет способствовать повышению качества наблюдения за земной поверхностью из космоса.

Ранее госкорпорация Роскосмос и инвестиционная компания АФК «Система» заключили соглашение о создании орбитальной группировки спутников для дистанционного зондирования Земли. Документ подписали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов и основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков.