«Калашников» создал высокоточный объектив для космического зондирования

Опубликовано 26 сентября 2025, 19:591 мин.
«Калашников» создал высокоточный объектив для космического зондированияРазработка предназначена для мониторинга Земли
АО «ЛОМО», входящее в концерн «Калашников», завершило изготовление и сборку высокоточного объектива для оптико-электронного комплекса дистанционного зондирования Земли. Объектив обеспечивает получение изображений с высоким пространственным разрешением.
Проект реализован совместно с Институтом космических исследований РАН. Сотрудничество позволило объединить научный потенциал института и производственные возможности предприятия.
Как отметил управляющий директор АО «ЛОМО» Дмитрий Владимиров, создание объектива представляет собой важный этап в развитии отечественных систем космического мониторинга. Новая разработка будет способствовать повышению качества наблюдения за земной поверхностью из космоса.
Ранее госкорпорация Роскосмос и инвестиционная компания АФК «Система» заключили соглашение о создании орбитальной группировки спутников для дистанционного зондирования Земли. Документ подписали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов и основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков.