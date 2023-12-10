"Камаз" представит свой туристический автобус

Руководитель "Камаза" уверен, что с увеличением популярности внутреннего туризма данный сегмент рынка обязательно найдет свое применение и будет востребован.

Ранее мы писали, что в пресс-службе Министерства транспорта Российской Федерации сообщили о планах "Сберавтотеха" представить новые беспилотные грузовики на трассе М-11 в 2024 году, параллельно с запуском 12 беспилотников от "Камаза". При этом, в пресс-службе отметили, что на данный момент на трассе "Нева" уже действуют девять беспилотных грузовиков, из которых шесть принадлежат "Камазу", а три - "Сберавтотеху".