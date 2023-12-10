"Камаз" представит свой туристический автобус

"Камаз" представит свой туристический автобусВ 2024 году
На инвестиционном форуме "Россия зовет!" генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин объявил о планах компании создать собственный туристический автобус в следующем году, пишет ТАСС.
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У нас есть намерения в следующем году спроектировать свой собственный туристический автобус.
Руководитель "Камаза" уверен, что с увеличением популярности внутреннего туризма данный сегмент рынка обязательно найдет свое применение и будет востребован.
Ранее мы писали, что в пресс-службе Министерства транспорта Российской Федерации сообщили о планах "Сберавтотеха" представить новые беспилотные грузовики на трассе М-11 в 2024 году, параллельно с запуском 12 беспилотников от "Камаза". При этом, в пресс-службе отметили, что на данный момент на трассе "Нева" уже действуют девять беспилотных грузовиков, из которых шесть принадлежат "Камазу", а три - "Сберавтотеху".