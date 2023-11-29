"Сберавтотех" и "Камаз" запустят новые беспилотные грузовики на трассе М-11

Сейчас на трассе "Нева" уже действуют девять беспилотных грузовиков, из которых шесть принадлежат "Камазу", а три - "Сберавтотеху", добавили в пресс-службе.

В июне этого года началось движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" и "Сберавтотех" для коммерческих грузоперевозок на трассе М-11 "Нева". Однако в соответствии с установленными правилами в кабине автомобиля присутствует водитель-испытатель, следящий за безопасностью поездки.

Ранее мы сообщили, что ректор Московского авиационного института (МАИ) Михаил Погосян подчеркнул приоритетную направленность университета на разработку технологий будущего. Он отметил значимость внедрения композиционных материалов, электрификации инженерных систем и развития беспилотных авиационных комплексов