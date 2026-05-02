Киберполиция РФ в 2026 году сберегла гражданам 600 млн рублей

В ведомстве сообщили, что в ходе оперативных мероприятий удалось задержать 97 курьеров. Эти люди занимались перевозкой уже похищенных денежных средств.

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) России сообщили, что с началом дачного сезона в России увеличилось число мошеннических сайтов, выдающих себя за интернет-магазины садовых товаров. Пользователям предлагают бензопилы, теплицы, удобрения и технику по заниженной цене, требуя полную предоплату. После перевода средств товар не отправляется, а сам сайт прекращает работу.