Киберполиция РФ в 2026 году сберегла гражданам 600 млн рублей

Опубликовано 02 мая 2026, 20:371 мин.
Киберполиция РФ в 2026 году сберегла гражданам 600 млн рублейПредотвращены преступления против 2,5 тысячи человек
Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России вместе с коллегами из регионов в 2026 году не дали мошенникам обмануть более 2,5 тысячи граждан. Потенциальный ущерб оценивается примерно в 600 миллионов рублей.
© Ferra.ru
В ведомстве сообщили, что в ходе оперативных мероприятий удалось задержать 97 курьеров. Эти люди занимались перевозкой уже похищенных денежных средств.
Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) России сообщили, что с началом дачного сезона в России увеличилось число мошеннических сайтов, выдающих себя за интернет-магазины садовых товаров. Пользователям предлагают бензопилы, теплицы, удобрения и технику по заниженной цене, требуя полную предоплату. После перевода средств товар не отправляется, а сам сайт прекращает работу.