В МВД предупредили о росте фишинговых сайтов для дачников

После перевода средств товар не отправляется, а сам сайт прекращает работу. В ведомстве отметили, что такие схемы носят сезонный характер и повторяются ежегодно.

По данным управления по борьбе с киберпреступностью, мошенники используют актуальный спрос. Летом они ориентируются на дачные покупки и туризм, осенью на подготовку к учебе, зимой на праздничные распродажи, весной на билеты и поездки.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что законопроект о профилактике киберпреступлений планируют принять до конца весенней сессии.