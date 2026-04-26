В МВД предупредили о росте фишинговых сайтов для дачников

Опубликовано 26 апреля 2026, 19:031 мин.
В МВД предупредили о росте фишинговых сайтов для дачниковМошенники маскируются под онлайн-магазины
С началом дачного сезона в России увеличилось число мошеннических сайтов, выдающих себя за интернет-магазины садовых товаров. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) России. Пользователям предлагают бензопилы, теплицы, удобрения и технику по заниженной цене, требуя полную предоплату.
После перевода средств товар не отправляется, а сам сайт прекращает работу. В ведомстве отметили, что такие схемы носят сезонный характер и повторяются ежегодно.
По данным управления по борьбе с киберпреступностью, мошенники используют актуальный спрос. Летом они ориентируются на дачные покупки и туризм, осенью на подготовку к учебе, зимой на праздничные распродажи, весной на билеты и поездки.
Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что законопроект о профилактике киберпреступлений планируют принять до конца весенней сессии.