Опубликовано 26 апреля 2026, 19:03
В МВД предупредили о росте фишинговых сайтов для дачников

Мошенники маскируются под онлайн-магазины
С началом дачного сезона в России увеличилось число мошеннических сайтов, выдающих себя за интернет-магазины садовых товаров. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) России. Пользователям предлагают бензопилы, теплицы, удобрения и технику по заниженной цене, требуя полную предоплату.
В МВД предупредили о росте фишинговых сайтов для дачников

После перевода средств товар не отправляется, а сам сайт прекращает работу. В ведомстве отметили, что такие схемы носят сезонный характер и повторяются ежегодно.

По данным управления по борьбе с киберпреступностью, мошенники используют актуальный спрос. Летом они ориентируются на дачные покупки и туризм, осенью на подготовку к учебе, зимой на праздничные распродажи, весной на билеты и поездки.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что законопроект о профилактике киберпреступлений планируют принять до конца весенней сессии.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
