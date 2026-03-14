В России
Опубликовано 14 марта 2026, 23:44
Кикшеринг Whoosh подал документы на включение в «белый список» Минцифры

Сервис также улучшил технологию поездок при отсутствии интернета
Компания Whoosh направила в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации все необходимые документы для внесения в «белый список» сервисов и ожидает решения регулятора. Как пояснили в пресс-службе, кикшеринг стал важной частью городской инфраструктуры и дополняет общественный транспорт. Ежедневно услугами сервиса пользуются миллионы россиян.
© Whoosh

Параллельно компания совершенствует технические решения для работы в условиях ограниченного доступа в сеть. В прошлом сезоне Whoosh запустил возможность начинать и завершать поездки по СМС при отключенном мобильном интернете. В новом сезоне планируют внедрить улучшенную версию этой технологии. Однако полностью проблема недоступности пока не решена, поэтому включение в «белый список» остается приоритетом.

Ранее ведомство расширило перечень онлайн-сервисов, которые продолжат работать при временных отключениях мобильного интернета.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
