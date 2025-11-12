Kion создал собственную видеоплатформу

Новая система состоит из более чем 50 микросервисов и способна обрабатывать свыше 80 тысяч запросов каждую секунду. Благодаря переходу Kion добился полной независимости от зарубежного программного обеспечения, повысил устойчивость инфраструктуры и ускорил внедрение новых функций.

В ходе проекта внутри компании была создана собственная команда специалистов с техническими компетенциями, ранее редко встречающимися на российском рынке.

Ранее в KION запустили новый детский профиль, который объединяет мультфильмы, обучающие видео, аудиосказки и детские телеканалы. Новый раздел позволяет создать отдельное пространство для ребёнка с безопасным и возрастным контентом, управляемым родителями.