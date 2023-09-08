Кластер микроэлектроники появится в Татарстане

По его словам, благодаря реализации проекта компании "Элемент" создадут более 4 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.

Ранее мы рассказывал, что в Омске открыли первый центр по подготовке профессиональных кадров. По программе обучения студенты будут погружены в заводскую деятельность с первого курса.