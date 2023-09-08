Кластер микроэлектроники появится в Татарстане

Кластер микроэлектроники появится в ТатарстанеПод него отведено 60 га земли
Во время пресс-конференции в рамках российско-китайского форума "Ростки" в Казани, генеральный директор ОЭЗ "Иннополис" Ренат Халимов рассказал, что в Татарстане построят кластер микроэлектронники.
Кластер будет находиться на территории особой экономической зоны "Иннополис", под него отвели 60 га земли.
Сейчас аллоцировано 60 га земли под развитие одного из мощнейших на территории нашей страны кластеров по производству продукции в сфере микроэлектроники, сейчас идут корпоративные юридические процедуры.
По его словам, благодаря реализации проекта компании "Элемент" создадут более 4 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.
Ранее мы рассказывал, что в Омске открыли первый центр по подготовке профессиональных кадров. По программе обучения студенты будут погружены в заводскую деятельность с первого курса.