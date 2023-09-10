Количество пользователей платежных стикеров Сбербанка удвоится

Сейчас платежными стикерами пользуются 350 тысяч клиентов Сбербанка, к концу года ожидается увеличение количества вдвое. Основными пользователями платежных стикеров являются владельцы смартфонов на iOS, потому что для владельцев смартфонов на android есть удобные сервисы для бесконтактной оплаты, сообщил Кирилл Царев.

Ранее мы сообщали, что первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в беседе РИА Новости рассказал, что Сбербанк вдвое увеличит срок действия карт «Мир», а в случае повреждения карты, ее можно будет бесплатно заменить.