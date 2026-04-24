Компания «Геоскан» запустит шесть спутников с мультиспектральными камерами

Параллельно ведется разработка нового спутника с более высоким разрешением. Планируется, что он будет работать на высоте 375 км и обеспечит проекцию пикселя 0,9 м. Аппарат оснастят двумя камерами, панхроматической с разрешением 0,9 м и мультиспектральной, аналогичной установленной на спутнике «Лобачевский».

По словам Боровицкого, компания продолжает развивать как группировку кубсатов, так и более точные системы.

Ранее стало известно, что «Геоскан» начнет проектирование собственной сверхлегкой ракеты. В организации уже собирают инженерную команду. Предприятие будет самостоятельно выпускать, собирать и испытывать ключевые системы и агрегаты будущего носителя.