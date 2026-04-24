Компания «Геоскан» запустит шесть спутников с мультиспектральными камерами

Опубликовано 24 апреля 2026, 17:31
Компания «Геоскан» запустит шесть спутников с мультиспектральными камерамиРазрешение снимков достигнет 0,9 м
Компания «Геоскан» готовит к запуску шесть космических аппаратов с мультиспектральными камерами. Как сообщил Дмитрий Боровицкий в рамках конференции «Технологии Геоскана 2026», спутники уже находятся на стадии сборки и подготовки. Проекция пикселя у этих аппаратов составит 2,5 м.
Параллельно ведется разработка нового спутника с более высоким разрешением. Планируется, что он будет работать на высоте 375 км и обеспечит проекцию пикселя 0,9 м. Аппарат оснастят двумя камерами, панхроматической с разрешением 0,9 м и мультиспектральной, аналогичной установленной на спутнике «Лобачевский».
По словам Боровицкого, компания продолжает развивать как группировку кубсатов, так и более точные системы.
Ранее стало известно, что «Геоскан» начнет проектирование собственной сверхлегкой ракеты. В организации уже собирают инженерную команду. Предприятие будет самостоятельно выпускать, собирать и испытывать ключевые системы и агрегаты будущего носителя.