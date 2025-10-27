Компания «РЕШЕТНЁВ» создала новый блок для поворота солнечных батарей спутника

Особенность конструкции спутника «Экспресс-РВ» заключается в размещении солнечных батарей на противоположной стороне относительно антенного блока. Новый блок обеспечивает оптимальное положение батарей для максимального сбора солнечной энергии, что поддерживает положительный энергобаланс аппарата.

Первый образец устройства уже проходит наземные испытания. Проверяется его функциональность, а также устойчивость к перепадам температуры и вибрациям, имитирующим условия запуска и работы в космосе.

Ранее госкорпорация Роскосмос сообщила об успешном завершении огневых испытаний системы коррекции для космического аппарата «Экспресс-АМУ4». Тестирование проводилось в горизонтальной вакуумной камере компании «Решетнёв», где были воссозданы условия работы на орбите.