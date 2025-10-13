Роскосмос успешно испытал двигатели для спутника «Экспресс-АМУ4»

Тесты прошли в условиях, имитирующих космический вакуум

Госкорпорация Роскосмос в своем Telegram-канале сообщила об успешном завершении огневых испытаний системы коррекции для космического аппарата «Экспресс-АМУ4». Тестирование проводилось в горизонтальной вакуумной камере компании «Решетнёв», где были воссозданы условия работы на орбите.