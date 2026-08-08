«Консорциум БАС»: дроны не заполонят небо из-за специфики логистики

Барышников отметил, что небо является трёхмерным пространством, а дороги — двухмерным, и дронов теоретически можно запустить кратно больше. Однако на практике массовые полёты не потребуются, например, над Москвой. Основная сфера для дронов — так называемые «длинные тонкие» логистические потоки, где использование наземных курьеров неэффективно из-за малого объёма заказов на дальних маршрутах.

Таким образом, беспилотники останутся нишевым инструментом для доставки в удалённые или труднодоступные точки, а не средством массовых перевозок в городской среде, резюмировал глава компании.

«Нет, не будет. Во-первых, небо это 3D-пространство, а дороги это 2D-пространство. Во-вторых, дискретность транспортной системы, построенной на беспилотниках, она, так скажем, другая, она отличается от дискретности, так скажем, пилотируемой техники. Дроны просто-напросто меньше, их можно запустить в это 3D-пространство кратно больше, чем тяжёлых средств», — заявил Барышников.