Космонавты «Роскосмоса» установили рекорд по длительности полета на МКС

Рекорд был зафиксирован 20 сентября в 16:06 по московскому времени, когда Кононенко и Чуб превысили достижение своих коллег Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио, которые находились на орбите 370 дней, 21 час и 22 минуты.

Космонавты Кононенко и Чуб завершат свою миссию 23 сентября, проведя на борту МКС 374 дня.

Ранее, Роскосмос анонсировал, что запуск радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» № 2 запланирован на конец ноября 2024 года.