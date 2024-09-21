Космонавты «Роскосмоса» установили рекорд по длительности полета на МКС

Опубликовано 21 сентября 2024, 10:531 мин.
Космонавты «Роскосмоса» установили рекорд по длительности полета на МКСИх миссия длилась 374 дня, побив прежний рекорд
Космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб установили новый рекорд по длительности одного полета по программе Международной космической станции (МКС). Как сообщила госкорпорация 20 сентября, их полет превзошел предыдущий рекорд, составивший 370 суток.
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Рекорд был зафиксирован 20 сентября в 16:06 по московскому времени, когда Кононенко и Чуб превысили достижение своих коллег Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио, которые находились на орбите 370 дней, 21 час и 22 минуты.
Космонавты Кононенко и Чуб завершат свою миссию 23 сентября, проведя на борту МКС 374 дня.
Ранее, Роскосмос анонсировал, что запуск радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» № 2 запланирован на конец ноября 2024 года.