В России
Опубликовано 21 сентября 2024, 10:53
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Космонавты «Роскосмоса» установили рекорд по длительности полета на МКС

Их миссия длилась 374 дня, побив прежний рекорд
Космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб установили новый рекорд по длительности одного полета по программе Международной космической станции (МКС). Как сообщила госкорпорация 20 сентября, их полет превзошел предыдущий рекорд, составивший 370 суток.
Космонавты «Роскосмоса» установили рекорд по длительности полета на МКС

© Ferra.ru

Рекорд был зафиксирован 20 сентября в 16:06 по московскому времени, когда Кононенко и Чуб превысили достижение своих коллег Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио, которые находились на орбите 370 дней, 21 час и 22 минуты.

Космонавты Кононенко и Чуб завершат свою миссию 23 сентября, проведя на борту МКС 374 дня.

Ранее, Роскосмос анонсировал, что запуск радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» № 2 запланирован на конец ноября 2024 года.