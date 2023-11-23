Кроссовер "Москвич 8" будет представлен к концу следующего года

"Москвич 8" представляет собой кроссовер класса D, который будет внедряться в линейку моделей бренда. Масляков подчеркнул, что данная новинка будет представлена на автомобильном рынке в ближайшем будущем, при этом не уточнил конкретные технические характеристики или особенности этой модели.

Ранее мы писали, что "Москвич" активно работает над производством собственного электромобиля, целью остается представить его к 2025 году.