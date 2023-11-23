Кроссовер "Москвич 8" будет представлен к концу следующего года

18:36, 23 ноября 2023
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Кроссовер "Москвич 8" будет представлен к концу следующего годаОн будет D-класса
Олег Масляков, директор автозавода "Москвич", в беседе с РИА Новости поделился информацией о планах представления нового кроссовера D-класса под названием "Москвич 8". По его словам, новая модель запланирована к выпуску ближе к концу следующего года и будет являться одной из ключевых новинок бренда в 2024 году.
"Москвич 8" представляет собой кроссовер класса D, который будет внедряться в линейку моделей бренда. Масляков подчеркнул, что данная новинка будет представлена на автомобильном рынке в ближайшем будущем, при этом не уточнил конкретные технические характеристики или особенности этой модели.
Ранее мы писали, что "Москвич" активно работает над производством собственного электромобиля, целью остается представить его к 2025 году.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела ВоробьеваТеги: