«Москвич» выпустит собственный электромобиль

Он подчеркнул, что в настоящее время компания активно ведет работы по установлению производства и ведет переговоры с российскими поставщиками.

Ранее стало известно, что автозавод «Москвич» начнет выпуск зарядных станций различной мощности, предназначенных для зарядки легковых электромобилей, и будет реализован с использованием собственных мощностей завода.