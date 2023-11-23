«Москвич» выпустит собственный электромобиль

«Москвич» выпустит собственный электромобильВ 2025 году
Директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков подтвердил, что компания активно работает над производством собственного электромобиля, целью остается представить его к 2025 году. Он подчеркнул, что ключевые компоненты, включая электродвигатель и тяговую батарею, будут разработаны и произведены в России, пишет РИА Новости.
В 2025 году мы планируем представить электромобиль, в конструкции которого основные компоненты – электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы – будут российскими.
Он подчеркнул, что в настоящее время компания активно ведет работы по установлению производства и ведет переговоры с российскими поставщиками.
Ранее стало известно, что автозавод «Москвич» начнет выпуск зарядных станций различной мощности, предназначенных для зарядки легковых электромобилей, и будет реализован с использованием собственных мощностей завода.