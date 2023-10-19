Завод «Москвич» начнет производить зарядных станций для электромобилей

По словам Александра Мигаля, этот проект предполагает выпуск зарядных станций различной мощности, предназначенных для зарядки легковых электромобилей, и будет реализован с использованием собственных мощностей завода.

На данный момент "Москвич" специализируется на производстве кроссовера "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е". Также производится седан "Москвич 6" и у компании в планах на 2024 год выпуск кроссовера класса D "Москвич 8" и возможно кроссовера "Москвич 5".

Ранее мы сообщали, что в Башкирии появятся зарядные станции для электромобилей В рамках субсидирования региона.