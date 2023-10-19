Завод «Москвич» начнет производить зарядных станций для электромобилей

Завод «Москвич» начнет производить зарядных станций для электромобилейС использованием собственных мощностей завода
Автозавод "Москвич" рассматривает возможность внедрения производства зарядных станций для электромобилей, как сообщил коммерческий директор завода, Александр Мигаль, в интервью ТАСС.
© Ferra
По словам Александра Мигаля, этот проект предполагает выпуск зарядных станций различной мощности, предназначенных для зарядки легковых электромобилей, и будет реализован с использованием собственных мощностей завода.
На данный момент "Москвич" специализируется на производстве кроссовера "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е". Также производится седан "Москвич 6" и у компании в планах на 2024 год выпуск кроссовера класса D "Москвич 8" и возможно кроссовера "Москвич 5".
Ранее мы сообщали, что в Башкирии появятся зарядные станции для электромобилей В рамках субсидирования региона.