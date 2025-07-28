Крымские предприятия перешли на отечественные электроинструменты

Министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян сообщил, что ранее нужные детали и оборудование приходилось привозить из-за границы. Сейчас они поставляются с крымских предприятий и используются в производстве гражданской продукции.

Ранее холдинг «Швабе» (входит в Ростех) начал промышленный выпуск особо чистого тетрахлорида германия на красноярском предприятии «Германий». Это первое в России производство вещества с чистотой 99,9999%, необходимого для изготовления качественного оптоволокна. Инвестиции в проект составили 328 млн рублей. Новое производство позволит обеспечить потребности отечественных компаний, выпускающих оптоволокно для телекоммуникаций и сетей 5G.