Крымские предприятия перешли на отечественные электроинструменты

Опубликовано 28 июля 2025, 12:241 мин.
Крымские предприятия перешли на отечественные электроинструментыПолное импортозамещение достигнуто
Промышленные предприятия в Республике Крым полностью отказались от использования импортных электроинструментов и сварочного оборудования. Вместо зарубежных комплектующих теперь закупается продукция местных производителей.
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Министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян сообщил, что ранее нужные детали и оборудование приходилось привозить из-за границы. Сейчас они поставляются с крымских предприятий и используются в производстве гражданской продукции.
Ранее холдинг «Швабе» (входит в Ростех) начал промышленный выпуск особо чистого тетрахлорида германия на красноярском предприятии «Германий». Это первое в России производство вещества с чистотой 99,9999%, необходимого для изготовления качественного оптоволокна. Инвестиции в проект составили 328 млн рублей. Новое производство позволит обеспечить потребности отечественных компаний, выпускающих оптоволокно для телекоммуникаций и сетей 5G.