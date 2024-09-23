Опубликовано 23 сентября 2024, 20:221 мин.
Курчатовский институт представил прототипы двигателей для дальнего космосаНовые технологии открывают перспективы для космических миссий
Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук во время встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил, что ученые центра разработали прототипы ракетных двигателей, которые могут обеспечить полеты в дальний космос.
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Михаил Ковальчук отметил, что текущие технологии освоения космоса, такие как двигатели РД-180, ограничивают возможности маневрирования. «Мы летаем сегодня в космос, как Мюнхгаузен на ядре», — сказал он, подчеркивая необходимость создания новых двигателей для более гибких и управляемых полетов.
Ранее, Михаил Ковальчук заявил, что Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) столкнется с серьезными последствиями после отказа от сотрудничества с Россией. Он отметил, что российские ученые являются не только финансовыми, но и интеллектуальными донорами для организации.