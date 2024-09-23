Михаил Ковальчук отметил, что текущие технологии освоения космоса, такие как двигатели РД-180, ограничивают возможности маневрирования. «Мы летаем сегодня в космос, как Мюнхгаузен на ядре», — сказал он, подчеркивая необходимость создания новых двигателей для более гибких и управляемых полетов.

Ранее, Михаил Ковальчук заявил, что Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) столкнется с серьезными последствиями после отказа от сотрудничества с Россией. Он отметил, что российские ученые являются не только финансовыми, но и интеллектуальными донорами для организации.