Квантовые компьютеры ускорят расшифровку опытов на коллайдерах

Как сообщил руководитель научной группы РКЦ Алексей Федоров, исследования сосредоточены на двух основных направлениях. Первое предполагает анализ информации, получаемой при столкновении элементарных частиц, второе — моделирование этих процессов.

С помощью квантовых компьютеров ученые смогут оперативно проверять теоретические идеи, сравнивая результаты расчетов с экспериментальными данными. Эта работа ведется в том числе для коллайдера NICA — российской мегасайенс установки в Дубне.

Ранее Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ разработал виртуальный аналог квантовой лаборатории. Проект позволяет моделировать сложные эксперименты по квантовой оптике без приобретения дорогостоящего оборудования.