М.Видео запустил круглосуточную доставку товаров товаров через Яндекс Маркет

До этого времени доставка товаров из М. Видео осуществлялась на следующий день или через самовывоз, а доставка в тот же день была доступна только для товаров из магазинов Эльдорадо. С сентября в услугу экспресс-доставки включены тысячи новых товаров М.Видео, включая как крупногабаритные (например, холодильники), так и мелкую электронику.

Услуга уже пользуется большой популярностью: с начала года количество заказов с доставкой в течение 1−2 часов выросло в два раза. В будущем компания планирует расширить географию экспресс-доставки на другие города России.