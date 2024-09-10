М.Видео запустил круглосуточную доставку товаров товаров через Яндекс Маркет

Опубликовано 10 сентября 2024, 20:331 мин.
М.Видео запустил круглосуточную доставку товаров товаров через Яндекс МаркетДоставка в течение 1-2 часов теперь доступна в трех городах
М.Видео запустил новую услугу — экспресс-доставки товаров через Яндекс Маркет. Теперь покупатели в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре смогут получить заказанные товары из магазинов М. Видео в течение 1−2 часов после оформления заказа на маркетплейсе.
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До этого времени доставка товаров из М. Видео осуществлялась на следующий день или через самовывоз, а доставка в тот же день была доступна только для товаров из магазинов Эльдорадо. С сентября в услугу экспресс-доставки включены тысячи новых товаров М.Видео, включая как крупногабаритные (например, холодильники), так и мелкую электронику.
Услуга уже пользуется большой популярностью: с начала года количество заказов с доставкой в течение 1−2 часов выросло в два раза. В будущем компания планирует расширить географию экспресс-доставки на другие города России.