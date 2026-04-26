Опубликовано 26 апреля 2026, 16:071 мин.
Мединский назвал использование ИИ в литературе «суровой данностью»Союз писателей проверит кандидатов, если придумает способ
Помощник президента России и глава Союза писателей Владимир Мединский в беседе с РИА Новости заявил, что искусственный интеллект (ИИ) уже проник в литературу. По его словам, это «суровая данность» независимо от нашего отношения к возможностям технологии. Теперь людям предстоит жить с этим и выстраивать новые отношения.
Мединский также ответил на вопрос о приеме новых членов в Союз писателей. Если получится придумать надежный способ проверки, то кандидатов обязательно будут тестировать на использование ИИ при создании книг. Однако глава организации не уточнил, какие именно методы для этого планируется применять.
Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко в рамках форума «Государство для людей» сообщил, что в аппарате правительства уже 100 рабочих мест подключены к сервисам на основе технологий искусственного интеллекта.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
