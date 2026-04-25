В аппарате правительства РФ внедрили ИИ в рабочие процессы

Опубликовано 25 апреля 2026, 20:071 мин.
В аппарате правительства РФ внедрили ИИ в рабочие процессыУже подключено около 100 рабочих мест
Вице-премьер Дмитрий Григоренко выступил на форуме «Государство для людей». Он сообщил, что в аппарате правительства уже 100 рабочих мест подключены к сервисам на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет ТАСС.
Сотрудников теперь нанимают с учетом владения минимальными знаниями для работы с цифровыми технологиями и ИИ. Это становится обязательным требованием. Григоренко добавил, что до конца 2026 года в аппарате внедрят еще 10 сервисов с использованием искусственного интеллекта.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как регулятор применяет искусственный интеллект (ИИ). Выступая после заседания совета директоров, она пояснила: технологии служат лишь вспомогательным инструментом. Искусственный интеллект задействуют при выполнении рутинных операций. Также он помогает на этапе первичного анализа информации и данных.