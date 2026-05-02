Медведев поддержал введение ИИ в школьную программу

Опубликовано 02 мая 2026, 19:12
Медведев поддержал введение ИИ в школьную программуРечь идет о новых учебных курсах
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался за появление курсов по искусственному интеллекту (ИИ) в российских школах. Обсуждение этой темы прошло во время марафона «Знание.Первые» в Москве.
Поводом стала дискуссия с участниками, которые отметили нехватку профильных дисциплин. В частности, задачи Национальной технологической олимпиады требуют знаний, которые не входят в стандартную школьную программу.
По мнению Медведева, изучение ИИ необходимо, несмотря на сложность самой технологии. Он считает, что такие курсы могут стать частью образовательного процесса.
Ранее Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что искусственный интеллект неизбежно придет в систему высшего образования и многое в ней изменит. По его словам, отдельные университеты уже применяют ИИ на практике.