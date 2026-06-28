Мессенджер «Макс» запустил тестирование комментариев в каналах

Опубликовано 28 июня 2026, 10:201 мин.
Мессенджер «Макс» запустил тестирование комментариев в каналахНовая функция доступна авторам
В российском мессенджере «Макс» началось тестирование функции комментариев в публичных каналах. Как сообщили в пресс-службе платформы, в пилотном запуске участвуют более 100 авторов, среди которых блогеры, журналисты, политики и представители СМИ.
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Среди участников теста названы телеведущая Юлия Высоцкая, блогер Алексей Столяров, инфлюенсер Валя Карнавал, а также издания «Ведомости», «РБК Стиль жизни», «Mash на спорте» и телеканал «Россия 1». Также в проекте задействован военный эксперт Кирилл Федоров.
По данным сервиса, в ближайшие недели возможность включить комментарии появится у всех авторов публичных каналов, а затем и у владельцев приватных. Для этого потребуется активировать функцию «Комментарии» в настройках.
Пользователи Android, а также веб- и десктопной версии уже могут оставлять комментарии.
Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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