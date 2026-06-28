Мессенджер «Макс» запустил тестирование комментариев в каналах

Среди участников теста названы телеведущая Юлия Высоцкая, блогер Алексей Столяров, инфлюенсер Валя Карнавал, а также издания «Ведомости», «РБК Стиль жизни», «Mash на спорте» и телеканал «Россия 1». Также в проекте задействован военный эксперт Кирилл Федоров.

По данным сервиса, в ближайшие недели возможность включить комментарии появится у всех авторов публичных каналов, а затем и у владельцев приватных. Для этого потребуется активировать функцию «Комментарии» в настройках.

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