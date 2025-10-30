Минцифры и Роскосмос создадут ИИ для анализа спутниковых снимков

Как сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев в рамках Международного Каспийского цифрового форума, новая система позволит в режиме реального времени обнаруживать различные явления и события. Среди них — возникновение пожаров, чрезвычайные ситуации и факты незаконной вырубки лесов. Планируется, что снимки будут дополняться аналитикой на основе геоданных от операторов связи.

Платформу для работы этих сервисов планируется разворачивать непосредственно в регионах России.

Ранее в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза разрабатывают новое поколение малых радиолокационных спутников, предназначенных для наблюдения за Северным морским путем и инфраструктурой Сибири.