Минцифры и Росмолодежь поддержали разработку российского аналога игры Sims

Министерство труда России и Российский молодежный союз (Росмолодежь) поддержали предложение о разработке игры в жанре "симулятор жизни". Минцифры выразило готовность обсудить проект и внимательно рассмотреть предоставленные материалы по игре. Важным шагом стало решение вернуться к обсуждению этой идеи на заседании Центра компетенции разработки игровых сервисов при поступлении дополнительных материалов от российских разработчиков видеоигр.

Ранее мы сообщали, что в российской версии игры Sims предлагают добавить нормы административного и уголовного кодекса РФ.