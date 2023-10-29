Минцифры и Росмолодежь поддержали разработку российского аналога игры Sims

Минцифры и Росмолодежь поддержали разработку российского аналога игры SimsТакже поддержало ведомство Минтруд
Ведомства Минцифры, Минтруд и Росмолодежь выразили свою поддержку инициативе по разработке российской версии популярной компьютерной игры Sims. Эта идея была предложена депутатами Госдумы, которые обратились к правительству РФ с просьбой создать российскую версию симулятора жизни, отражающую традиционные ценности страны, РИА Новости.
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Министерство труда России и Российский молодежный союз (Росмолодежь) поддержали предложение о разработке игры в жанре "симулятор жизни". Минцифры выразило готовность обсудить проект и внимательно рассмотреть предоставленные материалы по игре. Важным шагом стало решение вернуться к обсуждению этой идеи на заседании Центра компетенции разработки игровых сервисов при поступлении дополнительных материалов от российских разработчиков видеоигр.
Ранее мы сообщали, что в российской версии игры Sims предлагают добавить нормы административного и уголовного кодекса РФ.