Минцифры отклонило предложение о введении маркировки видеоигр

В документе отмечается, что законодательство уже предусматривает классификацию видеоигр по возрастным категориям, но не предусматривает других видов категоризации, что считается ключевым для информирования потребителей. Министерство, однако, сообщило о разработке законопроекта о безопасности видеоигр для здоровья граждан.

Предложенный законопроект обязывает производителей и распространителей видеоигр обеспечить информирование пользователей путем присвоения играм категорий и соответствующих знаков или предупреждений. Однако это не исключает требования о возрастной классификации.

Министерство также уточнило, что совместно с представителями индустрии игр прорабатывает меры поддержки отечественных видеоигр и сервисов.