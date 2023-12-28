Минцифры отклонило предложение о введении маркировки видеоигр

Минцифры отклонило предложение о введении маркировки видеоигрТак как их уже категоризируют по возрастам
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отклонило предложение о введении маркировки видеоигр, которое ранее высказал депутат Леонид Слуцкий. Ответ на запрос главы фракции ЛДПР привлек внимание к основным аспектам защиты детей от информации, вредящей их здоровью.
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В документе отмечается, что законодательство уже предусматривает классификацию видеоигр по возрастным категориям, но не предусматривает других видов категоризации, что считается ключевым для информирования потребителей. Министерство, однако, сообщило о разработке законопроекта о безопасности видеоигр для здоровья граждан.
Предложенный законопроект обязывает производителей и распространителей видеоигр обеспечить информирование пользователей путем присвоения играм категорий и соответствующих знаков или предупреждений. Однако это не исключает требования о возрастной классификации.
Министерство также уточнило, что совместно с представителями индустрии игр прорабатывает меры поддержки отечественных видеоигр и сервисов.