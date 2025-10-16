Минэнерго России будет использовать ИИ для долгосрочных инвестпроектов

По его словам, современные технологии открывают значительные возможности для энергетического сектора. Применение искусственного интеллекта и предиктивной аналитики может помочь в оптимизации ресурсов и повышении эффективности работы.

Особое значение эти технологии приобретают в контексте длительных инвестиционных циклов, предусмотренных Генеральной схемой развития энергетики. Более точное прогнозирование графиков энергопотребления, оптимизация топологии сетей и загрузки генерации становятся ключевыми факторами устойчивого развития отрасли.

Ранее в пресс-службе Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого сообщили, что ученые вуза представили прототип интеллектуальной платформы для управления транспортными системами. Разработка, получившая название «Поланис», способна анализировать большие массивы данных и оптимизировать транспортные потоки.