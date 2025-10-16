В России
Минэнерго России будет использовать ИИ для долгосрочных инвестпроектов

Технологии помогут оптимизировать развитие энергетики
Замминистра энергетики Евгений Грабчак, выступая в рамках бизнес-завтрака Сбера «Энергия нового дня» рассказал, что ведомство рассматривает искусственный интеллект (ИИ) как перспективный инструмент для реализации долгосрочных инвестиционных проектов в отрасли.
По его словам, современные технологии открывают значительные возможности для энергетического сектора. Применение искусственного интеллекта и предиктивной аналитики может помочь в оптимизации ресурсов и повышении эффективности работы.

Особое значение эти технологии приобретают в контексте длительных инвестиционных циклов, предусмотренных Генеральной схемой развития энергетики. Более точное прогнозирование графиков энергопотребления, оптимизация топологии сетей и загрузки генерации становятся ключевыми факторами устойчивого развития отрасли.

