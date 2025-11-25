Минфин России расширит применение искусственного интеллекта

Минфин России расширит применение искусственного интеллектаТехнологию используют для расчетов доходов и проверки заявок
© Ferra.ru
По словам Силуанова, Минфин стал первым ведомством, начавшим применять ИИ в своей работе. На текущий момент система выполняет функции, сравнимые с работой экономиста первой категории.
Искусственный интеллект уже используется для расчета альтернативных вариантов доходов бюджетной системы параллельно с традиционными методиками. Также технология помогает другим ведомствам корректно формировать заявки на получение бюджетных ассигнований.
Ранее Министерство юстиции РФ совместно с компанией «Наносемантика» приступило к созданию большой языковой модели для цифрового аватара Юстина, представленного в 2024 году. Новый этап разработки позволит системе быстрее обрабатывать юридическую информацию и расширит её возможности в общении с пользователями.