Опубликовано 12 ноября 2025, 23:461 мин.
Минюст запустил разработку большой языковой моделью для «нейроюриста»Цифровой аватар Юстина станет умнее и быстрее
Министерство юстиции РФ совместно с компанией «Наносемантика» приступило к созданию большой языковой модели для цифрового аватара Юстина, представленного в 2024 году. Новый этап разработки позволит системе быстрее обрабатывать юридическую информацию и расширит её возможности в общении с пользователями.
Модель уже проходит обучение. Ожидается, что первый этап завершится к первому кварталу 2026 года.
Ранее стало известно, что в Министерстве цифрового развития России рассматривают возможность создания специального сервиса. С его помощью любой гражданин сможет проверить, был ли создан тот или иной контент с помощью искусственного интеллекта (ИИ). По словам заместителя главы ведомства Александра Шойтова, сервис может работать по аналогии с «Мультисканером», который выявляет вирусы в файлах.