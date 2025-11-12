Минюст запустил разработку большой языковой моделью для «нейроюриста»

Модель уже проходит обучение. Ожидается, что первый этап завершится к первому кварталу 2026 года.

Ранее стало известно, что в Министерстве цифрового развития России рассматривают возможность создания специального сервиса. С его помощью любой гражданин сможет проверить, был ли создан тот или иной контент с помощью искусственного интеллекта (ИИ). По словам заместителя главы ведомства Александра Шойтова, сервис может работать по аналогии с «Мультисканером», который выявляет вирусы в файлах.