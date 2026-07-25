Минобрнауки предложило создать онлайн-платформу для поступления в вузы

Платформа также даст студентам рекомендации по дополнительным курсам и стажировкам. Вузы смогут использовать типовые облачные решения для приёмных кампаний, управления кампусом и аналитики. Участие в эксперименте будет добровольным.

Ранее компания NtechLab разработала систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта для университетов. Решение позволяет анализировать посещаемость занятий и использовать распознавание лиц на входе в учебные заведения