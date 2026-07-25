Минобрнауки предложило создать онлайн-платформу для поступления в вузы

Опубликовано 25 июля 2026, 13:391 мин.
Минобрнауки предложило создать онлайн-платформу для поступления в вузыСервис «Университеты» запустят в рамках эксперимента
Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект о создании платформы «Университеты» для поступления в вузы через интернет. Эксперимент запланирован с сентября 2026 по декабрь 2028 года. Система должна охватить весь процесс зачисления, работу с электронными документами и подтверждение фактов обучения и заселения в общежитие, пишет РИА Новости.
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Платформа также даст студентам рекомендации по дополнительным курсам и стажировкам. Вузы смогут использовать типовые облачные решения для приёмных кампаний, управления кампусом и аналитики. Участие в эксперименте будет добровольным.
Ранее компания NtechLab разработала систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта для университетов. Решение позволяет анализировать посещаемость занятий и использовать распознавание лиц на входе в учебные заведения