Минобрнауки РФ захотело выпускать не менее 15,5 тысяч ИИ-специалистов ежегодно

По его словам, это требует подготовки около 70 тысяч квалифицированных специалистов. Омельчук отметил, что совместно с другими профильными ведомствами уже начато разработка соответствующих образовательных программ, которые позволят выпускникам приобрести необходимые знания и навыки для работы в области искусственного интеллекта.

Ранее мы писали, что в рамках набора кандидатов в космонавты от Роскосмоса вводится новый образовательный курс – обучение по искусственному интеллекту