Минобрнауки РФ захотело выпускать не менее 15,5 тысяч ИИ-специалистов ежегодно

Минобрнауки РФ захотело выпускать не менее 15,5 тысяч ИИ-специалистов ежегодноК 2030 году
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации захотело выпускать не меньше, чем 15,5 тысяч выпускников ежегодно в сфере искусственного интеллекта к 2030 году. Заявление сделал заместитель руководителя ведомства, Андрей Омельчук, на пресс-конференции в Сбере, посвященной представлению рейтинга российских университетов по качеству подготовки специалистов в этой сфере, пишет ТАСС.
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По его словам, это требует подготовки около 70 тысяч квалифицированных специалистов. Омельчук отметил, что совместно с другими профильными ведомствами уже начато разработка соответствующих образовательных программ, которые позволят выпускникам приобрести необходимые знания и навыки для работы в области искусственного интеллекта.
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